"Me han dicho todo tipo de motes": Pedro Olaechea pone distancia con Fuerza Popular

El nuevo presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, marcó su distancia con Fuerza Popular, pese a que su candidatura fue apoyada por la bancada fujimorista.

Este domingo, Olaechea negó ser el representante fujimorista en la Mesa Directiva del Congreso de la República y recordó que su bancada es Acción Republicana.

"He mantenido una independencia durante un año y me han dicho todo tipo de motes, pero yo no he querido poner motes porque es una manera de descalificar a alguien", expresó Pedro Olaechea durante una entrevista.

El flamante presidente del Congreso aseguró estar dispuesto a dar el primer paso de acercar el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo.

“El Perú lo necesita, el pueblo lo reclama y si tengo que dar el paso, lo daré”, añadió.