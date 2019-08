Mercedes Aráoz rompe su silencio: "no es un tema de aferrarme al puesto, no vine a ganar plata"

La vicepresidente Mercedes Aráoz rompió su silencio tras el Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, donde anunció una propuesta de adelanto de elecciones generales al 2020.

En entrevista con Caretas, la vicepresidenta admitió que le hubiera gustado conocer lo que iba a pasar en el Congreso el último domingo.

"Por lo menos hubiera sido simpático que, de Palacio al Legislativo, tuviera una noción de lo que se iba a decir", indicó.

Asimismo, pese a que afirmó que la medida del presidente Vizcarra es constitucional, Mercedes Aráoz se mostró preocupada por sus posibles consecuencias. "Es una medida que probablemente él ha evaluado con sus asesores y su equipo ministerial sobre esta salida, que yo creo que es constitucional, sin embargo puede tener implicancias".

"Los escenarios me parecen bastante adversos por la inestabilidad que se genera al ciudadano de a pie", se le escucha decir en el fragmento compartido por el mencionado medio.

En otro momento, la vicepresidenta señala que no se aferra al cargo, pues no busca ganar dinero: "Yo me reconstruyo. Tengo trabajo, no es un tema de aferrarme a ningún puesto, no tiene nada que ver con mi vida, tiene que ver con la seguridad de mi país. Es el país al que yo quiero, no vine a ganar plata".