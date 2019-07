Mercedes Aráoz sobre ser la primera presidenta del Perú: " algún día postularé" | VÍDEO

La congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, afirmó que no le gustaría llegar a la presidencia por renuncia de Martín Vizcarra, sino por ser elegida por el pueblo. " No me interesa ser la primera presidenta de la historia del Perú, para eso algún día postulare y sí postulo espero ganar", comentó.

Del mismo modo, Aráoz descartó estar conspirando para la vacancia de Vizcarra. Ella afirmó que ha dicho muchas veces que no cree que saquen al presidente. "Ya hemos sufriendo ese trauma absolutamente estúpido. Fue tonto haber pasado por ese proceso", sentenció.

sobre Marco Arana

A su vez, la también integrante de la bancada oficialista respondió así tras lo expresado - en la víspera- por Marco Arana (FA) quien no descartó que detrás del reportaje respecto al asesor presidencial Maximiliano Aguiar haya estado la vicepresidenta para convertirse en presidenta.

"El señor Arana quiere imponer la política económica social que hay en Venezuela y como yo me opongo en todas las comisiones en las que participo y trabajo en esa dirección en defender el capítulo económico de nuestro país, me ataca", sostuvo la oficialista.

Del mismo modo comentó que conoce a Aguilar desde que ella estuvo en campaña al congreso y luego entró a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski