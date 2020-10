Mirian Morales, exsecretaria general del Despacho Presidencial, fue detenida este viernes de forma preliminar por el plazo de siete días en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público por el Caso ‘Richard Swing’.

La exfuncionaria pública salió de su vivienda ubicada en el distrito de Surco, enmarrocada y portando un chaleco de ‘detenida’. Morales es trasladada a bordo de un vehículo de lunas polarizadas, a la sede de la Prefectura, en el Cercado de Lima.

Mirian Morales fue detenida de forma preliminar por siete días. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Previamente su abogado, Carlos Rodas, consideraba que el Ministerio Público debería “empezar a ponerse de acuerdo” respecto al contenido de los audios relacionados a coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra y exfuncionarias de Palacio sobre las visitas de Richard Cisneros a dicho recinto.

“Vamos a empezar aclarando. Lo primero que tiene que hacer la fiscalía, con todo el respeto, es que tiene que empezar a ponerse de acuerdo y el contenido de los audios ¿es verdadero o falso? Si es verdadero que sea verdadero todo”, afirmó a la prensa.

Este viernes, la jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing, entre ellos, la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

La medida, que fue ejecutada desde la madrugada, también dispuso el arresto de Patricia Dávila, Diana Tamashiro, Mauricio Salas, Liliana Chaname, Lincoln Matos y Aurora Quiñones. Todos ellos como parte de la investigación de los contratos que firmó Cisneros con el Ministerio de Cultura en la administración del presidente Vizcarra.

