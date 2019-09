La congresista Gloria Montenegro publicó varias fotografías para probar que miembros de seguridad del Congreso intentaron impedir el ingreso al hemiciclo del premier Salvador del Solar.

Según la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los miembros de seguridad del Parlamento sellaron las puertas del hemiciclo por la llegada del premier, quien presentó una cuestión de confianza esta mañana.

Sin embargo, el presidente del Congreso había ordenado continuar con la votación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Tras varios minutos de forcejeo, Salvador del Solar y sus ministros consiguieron ingresar al hemiciclo.

“¡Increíble! Todo lo que hacen por sacar adelante sus oscuros fines! Copar el TC. Sellaron las puertas, tuve que apelar a mi rol de congresista y desde el otro lado congresistas con mucha presión hicieron abrir la puerta”, escribió la congresista Gloria Montenegro.

Minutos antes, la congresista Patricia Donayre había denunciado que Rosa Bartra se había atrincherado en la puerta para impedir el ingreso de Salvador del Solar.

“Los congresistas no dejan entrar al premier, la señora Bartra está atrincherada, es increíble lo que está sucediendo (...) Están congresistas de Fuerza Popular afuera y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir porque no quieren que ingrese el premier y han dado órdenes a los de seguridad para que no los dejen ingresar”, expresó Donayre.