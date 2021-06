El hashtag #NuevasEleccionesPerú se ha hecho tendencia en Twitter en las últimas horas. A esto se suma las recientes declaraciones de el excongresista Víctor Andrés García Belaunde quien deslizó la posibilidad de la convocatoria a nuevas elecciones, ante la demora en la proclamación de los resultados de segunda vuelta.

Al respecto, Aníbal Torres, asesor del partido Perú Libre, afirmó que no se puede declarar nulas las elecciones porque no existe ninguna causal. Además, consideró que Fuerza Popular quiere retrasar la proclamación del candidato Pedro Castillo como presidente de la República.

“No se pueden declarar nulas las elecciones porque no hay ninguna causal para el efecto. Que digan ellos (Fuerza Popular) cuáles es la causal para declarar la nulidad y cuál es la norma. Hay un ganador, no hay nada que decir, eso es incuestionable. Si quieren cuestionarlo, lo único (que pueden hacer) son los recursos de nulidad que han planteado, pero como saben que eso lo han hecho mal y están perdiendo en el 100% de esos recursos, quieren dilatar la proclamación de Pedro Castillo”, comentó en los exteriores del local del partido.

Torres también señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede declarar procedentes los recursos de nulidad que fueron presentados fuera del pazo.

“A lo más tienen 160 solicitudes presentado hasta las 8 de la noche del miércoles, los demás son extemporáneos. El JNE y los jurados electorales especiales no puede trasgredir la ley, no pueden declarar procedentes aquellos recursos que han sido presentados con posterioridad”, criticó.

