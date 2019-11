El expresidente Ollanta Humala estuvo esta mañana en la Fiscalía para declarar en calidad de testigo por un investigación sobre el proyecto Olmos y aprovechó su acercamiento con la prensa para criticar las recientes declaraciones de Dionisio Romero Paoletti.

Como se recuerda, presidente del directorio de Credicorp Ltd., confesó que, para la campaña presidencial del 2011, entregó 3 millones 650 mil dólares en aportes en efectivo a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. Para justificarse, aseguró que “el Perú se había vuelto un objetivo crucial para Hugo Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno".

Humala calificó como “mentira” dichas afirmaciones.

“Es una mentira querer justificar un aporte a una candidata utilizando la excusa del peligro del chavismo el peligro chavista. Parece una excusa. Los doce apóstoles que vienen de la época del primer gobierno de García (Alan) estaban acostumbrados desde los 90 y 80 y habría que preguntarle a los candidatos de esas épocas cómo financiaron sus campañas. En esa época no existían la amenaza chavista” cuestionó.

Fotos: Ángela Ponce

Aclaró que en su momento, su partido lo denunció a las empresas que buscaron “capturar a los partidos y domesticar a los políticos”:

“El ‘Todos contra Ollanta’ fue una realidad.Lo denunciamos y por eso vemos que como no pudieron con nosotros se pusieron en contra de nosotros. Nuestra campaña ha sido cuesta arriba porque no solamente enfrentábamos a los diferentes políticos sino también al poder económico (...) No hay que olvidar que fue el BCP quien filtró el historiar bancario de mi esposa y filtraban los informes de la SBS", agregó.