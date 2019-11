El expresidente de la República Ollanta Humala aseguró que su agrupación política, el Partido Nacionalista, no participará en las elecciones congresales del 26 de enero del 2020 porque las cuentas que manejan están paralizadas e incautadas como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos.

“Nosotros estamos en condiciones diferentes a otros partidos. No nos permiten participar porque nuestras cuentas están incautadas y piden nuestra disolución porque nos consideran una organización criminal”, señaló en declaraciones a Radio Santa Rosa.

La denuncia que presentó el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros por presunto lavado de activos y organización criminal incluye un pedido para que se disuelva el Partido Nacionalista Peruano, sindicado como una banda que habría recibido dinero ilegal para financiar las campañas del 2006 y el 2011.

“Hasta el momento no podemos [participar de las elecciones] ¿Cómo vamos a poder si tenemos la cuenta incautada? En cumplimiento de la ley no se puede hacer una campaña que no sea totalmente bancarizada, sobre todo en partidos que están siendo investigados”, señaló el exmandatario.

Agregó que esta disposición perjudica a los militantes que tenían intención de participar del próximo proceso electoral; sin embargo, resaltó que su intención es formar parte de las elecciones generales al 2021.

-Familiares candidatos-

Ollanta Humala dijo que espera que le vaya bien a sus familiares que están siendo candidatos al Congreso para las elecciones de enero del 2020, como su padre, Isaac Humala, quien será parte de la lista del partido Perú Libre de Vladimir Cerrón.

“Ojalá les vaya bien. Creo que es importante deslindar nuestra posición política. Además, es una persona que siempre ha sido político en su vida [Isaac Humala], es una persona que considero totalmente honesto, al margen de las diferencias, que le vaya bien", comentó.