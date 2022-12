Óscar Manuel Becerra juró como nuevo ministro de Educación del Gobierno de Dina Boluarte y como parte del Gabinete encabezado por Alberto Otárola Peñaranda.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) reemplaza a Patricia Correa, quien presentó su renuncia al cargo a raíz de los decesos registrados en las recientes protestas contra el Congreso.

EN VIVO | Óscar Manuel Becerra jura como titular del @MineduPeru. ►https://t.co/cqkC2uLCIX pic.twitter.com/XY6UTx9v1d — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 21, 2022

Renuncia de Patricia Correa

A través de sus redes sociales, Patricia Correa presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación ante la presidenta Dina Boluarte tras cuestionar la “violencia de Estado” que ha generado muertes durante las protestas en varias regiones del país.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales.

Recordemos que Patricia Correa entró en reemplazo de Rosendo Serna, quien asumió el 29 de diciembre de 2021.