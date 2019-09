La congresista Patricia Donayre (Unidos por la República) hizo una importante revelación sobre el trabajo que realizaba Keiko Fujimori con la bancada de Fuerza Popular. Ella aseguró que la excandidata presidencial le “revisaba” los proyectos de ley “artículo por artículo”.

“A mí me revisaban el proyecto de ley electoral y lo voy a decir acá de una vez, artículo por artículo y la señora Fujimori decía: ‘esto no va, esto sí va’. Yo me rebelé contra eso porque no creo que se pueda hacer una ley electoral en función a un partido político”, reveló en RPP.

Patricia Donayre indicó que los puntos del proyecto que se rechazaron tenían que ver con lo que le “convenía al partido”. Agregó que estoy ocurrió en una reunión en la que estuvieron presentes también Pier Figari y Ana Herz

Gerardo Marin

“Que se sepa de una vez. [¿Y rechazaba lo que no le convenía al Perú o al partido?] Al partido porque preguntaba: ‘¿esto nos conviene?’. Y volteaba a ver a Pier [Figari], volteaba a ver a Ana Herz. Yo asistí a una reunión de esas y nunca más volví a asistir”, afirmó.

Señaló también que entre los cuestionamientos que se hicieron estuvieron “el tema del voto electrónico” y el financiamiento de partidos políticos.

“[¿Alguna cosa que le tacharon y que fue inaceptable?] El tema del voto electrónico, hay una obsesión de que no deba existir porque creen que eso ha permitido que haya un fraude. En el tema de financiamiento también hay cuestionamientos”, dijo.

La legisladora contó que, ante este comportamiento, decidió no acudir a más reuniones y presentar su dictamen ante los miembros de la Comisión de Constitución.

“Decidí no acudir a esa reunión más y presentar mi dictamen ante miembros de la comisión, donde estábamos igual representados para que ellos decidan, como había un voto de cada grupo parlamentario fueron finalmente quienes decidieron. Cuando llegó a la Comisión de Constitución, ¿qué pasó? Gracias por el insumo y eso es”, explicó.

Este jueves dijo que no se puede generar un clima de diálogo con la agrupación Fuerza Popular y que “no cree” que se pueda “hacer política con ellos”.

“Estoy cansada de que en este país se diga que en puede haber un diálogo cuando no va a haber un diálogo […] Yo no creo que se pueda hacer política con ellos”, afirmó en RPP.