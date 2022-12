La noche de este martes, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció a horas del debate de la moción de vacancia que se realizará en el pleno del Congreso y ratificó que no es corrupto.

A través de un mensaje televisado, el jefe de Estado también aseguró que no ha robado ni un sol al país durante su gestión, que está “pagando errores por su inexperiencia” y que nunca ha cometido un delito.

“A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra, me presentó ante ustedes, compatriotas, a quienes me debo, para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honesto y ejemplares padres”, manifestó.

“Ratifico que jamás le he robado ni un solo sol a mi patria ni ayer ni hoy ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia, pero yo estaré aquí al frente para decirles la única verdad: no soy corrupto y lo ratificaré siempre”, añadió.

Seguidamente, Castillo Terrones recordó que como parte de la iniciativa que busca destituirlo, ejercerá su defensa ante el Poder Legislativo. Además, aseveró ser una demócrata que respeta la Constitución Política del Perú.

“Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes”, sostuvo.

Pronunciamiento de Pedro Castillo

VIDEO RECOMENDADO

José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, participa en ceremonia por el Día del Ejercito Peruano