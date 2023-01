El expresidente Pedro Castillo participó de la audiencia de cuestión previa donde solicitaba la anulación del proceso en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Según el expediente 00039-2022, Castillo indicó que durante su vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y afirmó que nunca intentó abandonar el país.

“Estoy de acuerdo con los fundamentos dichos por mi abogado pero quiero agregar algo. Primeramente, no he tenido antejuicio político y segundo que no he renunciado a este derecho constitucional, y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso”, señaló el exmandatario.

“Debo concluir diciéndole señor juez: ¿por qué tengo que fugarme del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? Yo no he matado, robado ni violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país... nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir del Perú”, agregó.

Al finalizar la intervención de Castillo Terrones, el juez Juan Carlos Checkley Soria - Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria - señaló que comunicará su decisión a las partes dentro del plazo establecido por ley.