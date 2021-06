El candidato a la presidencia de la República por Perú Libre, Pedro Castillo, informó sobre la muerte de uno de sus familiares a causa del coronavirus o COVID-19. Lo dijo mientras se dirigía a sus simpatizantes.

Pedro Castillo informó sobre el deceso de su tío ocurrido este sábado 12 de junio a causa del Covid-19 y dijo sentirse muy apenado por lo sucedido.

Durante un balconazo desde la Casa del Maestro, Pedro Castillo dijo: “Esta lucha no es fácil porque también, producto de esta lucha, en el marco de esta pandemia, me apena decirles que un hombre tan cercano, un hermano de mi madre, que me enseñó cómo se cruza la calle acá en Lima, (...) hoy en esta tarde lamento decirles que me siento muy apenado por haberlo perdido”.

Seguidamente Pedro Castillo aseguró que fue su tío quien le enseñó a ser una persona honrada.

“Espero que la voz de este hombre, hermano de mi madre, también sea parte de esta democracia. Que la voz de este hombre también nos ayude a seguir adelante y esa voz siempre me acompañe. Me decía, hijo, aunque no tengas un centavo, nunca te atrevas a coger las cosas de la gente”.

