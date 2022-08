La directora y conductora del programa Panorama, Rosana Cueva, mostró el último domingo la carta notarial que le envió el presidente de la República, Pedro Castillo, para exigirle la rectificación de un reportaje donde se mencionó que él presuntamente habría recibido unos pagos ilícitos en Palacio de Gobierno.

En el documento, el mandatario también le “ordena” a la periodista leer la carta notarial y le indica que todo lo mencionado en dicho reportaje es falso y él es inocente de lo que se manifestó.

“De acuerdo al reportaje y a sus declaraciones, le exijo su rectificación y le ordeno proceda a leer la carta notarial que paso a exponer: Todo lo mencionado por usted es falso. Soy inocente de lo que ustedes han manifestado, jamás he recibido un sobre de dinero por parte del señor Bruno Pacheco por el nombramiento de Hugo Chávez [en Petroperú]”, se lee en la carta.

En la misma, Castillo también exige “que en el plazo de 24 horas proceda a desmentir su declaración proporcionada en el programa televisivo”.

Ante ello, Rosana Cueva aseveró que lo emitido por su programa está basado en las declaraciones que brindó el exsecretario del Despacho Presidencial ante la Fiscalía. En ese sentido, dijo que un juez puede ordenar leer una rectificación, pero no el presidente Pedro Castillo.

“Un juez sí puede ordenar la rectificación, y él mejor que nadie sabe que este no es el caso, que aquí no hay nada que rectificar. Lo dicho por Pacheco ha sido confirmado por otros medios. Lo que no quita el sinsabor de la arrogancia presidencial, de no tener claro los límites de lo que puede constituir un abuso de poder”, manifestó la periodista.

El domingo 31 de julio, Panorama emitió un reportaje en el que reveló que, según las declaraciones que habría dado el exsecretario presidencial Bruno Pacheco al Ministerio Público, Castillo Terrones habría recibido dinero ilícito por parte de su exministro Juan Silva.

