El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que hay grupos en el Congreso que no tienen interés en trabajar por el país, y que hay un sector de la población que respalda a los “golpistas” a pesar de no tener agua porque “se dejan comprar por una migaja”.

“Como dirigentes, como Sedapal, como congresista, como Gobierno, tenemos que hablar un solo lenguaje, darle una sola mirada. Este Gobierno no está detrás de ningún interés. Yo no estoy acá para ver el tema de poder, el tema económico. Acá lo que nos hace falta mirar, lo único que nos tiene acá es una sola razón: el ciudadano, el hermano, el compañero, el vecino”, señaló este jueves 17 de noviembre.

Pedro Castillo, al supervisar la ampliación de servicios de agua y desagüe en Nueva Rinconada, en Villa María del Triunfo, aseguró que la prioridad debe ser atender las necesidades básicas de la ciudadanía.

“Hay otros que les importa un pepino agendar los grandes problemas que tiene este país y hay gente que está en el barrio que no tiene agua, que tiene de techo un plástico y todavía le da la razón a cierto grupos de poder y golpistas [...] y se deja comprar por una migaja”, manifestó.

El jefe de Estado insistió en que fue elegido para trabajar por las grandes necesidades que tiene el país sin diferencia alguna.

“Yo no soy mezquino para dar la mano a cualquier hermano, a cualquier compañero porque vengo de ahí. A mí no me da temor, no me da vergüenza, no me da miedo abrazarme con cualquier ciudadano compañero porque somos de esa cantera”, manifestó.