El último domingo 12 de junio, el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó una entrevista a TV Perú luego de permanecer 110 días sin declarar a ningún medio de prensa.

Durante la conversación, el jefe de Estado se pronunció respecto a los temas más importantes que han dado vueltas en relación a él y su entorno durante los últimos meses, tal y como la investigación preliminar en su contra que abrió el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Además de sus sobrinos y exfuncionarios, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Pedro Castillo y la investigación fiscal

El máximo mandatario aseguró que colaborará con las investigación preliminar que se sigue en su contra por el caso Puente Tarata III. Además afirmó que asistirá a la citación a declarar que le hizo la Fiscalía de la Nación, además de cualquier otra instancia de la justicia.

“(¿Va colaborar con las investigaciones) Estoy dispuesto a colaborar, voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación, nosotros tenemos una agenda ,hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita, pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, sostuvo.

“Por supuesto (me comprometo a responder) y lo voy a hacer, no solo si se me apertura un proceso en Lima u otro espacio, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”, añadió.

Reuniones en Sarratea

Castillo Terrones también se refirió a la reuniones extraoficiales que mantuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, al inicio de su Gobierno. Por tal, aseguró que no trató temas de Estado en dicha residencia.

“Jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea y no puedo tratar temas de Gobierno, temas de Estado, fuera de Palacio (...) no ha habido mínima intención de tratar esos temas a puerta cerrada”, señaló.

“Nunca me he reunido (con Karelim López), nunca la esperé, me imagino que en el marco de estas investigaciones, de estos videos, de estos audios, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, añadió en referencia a la lobbista López Arredondo.

Sobrinos de Pedro Castillo

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes se encuentran prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“No, no he vuelto a conversar (con mis sobrinos). Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno, donde en este momento, es una suerte y una responsabilidad que asimismo en una pandemia”, aclaró.

Desconfianza a sus ministros

En otro momento, Pedro Castillo dijo tener una cierta desconfianza en las personas que están al frente de las diversas carteras ministeriales, debido a las malas designaciones que ha hecho anteriormente, en referencia a casos de los investigados Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y el exministro Juan Silva.

“Por ahora tengo mis reparos por las personas que tengo al frente. Por ejemplo, en este momento que estamos en esta entrevista, no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura u otros ministros del espacio de la confianza que la estamos dando, pues no sé qué cosas pueden estar queriendo asumir o pensando hacer”, puntualizó durante su entrevista con TV Perú.

Tesis de maestría

El presidente de la República también defendió sus tesis, con la que obtuvo el grado de magister y que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes, en la Universidad César Vallejo. Esto, luego de que su trabajo académico fuera denunciado por un presunto plagio.

“Me siento feliz por haber encaminado (una tesis maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría sobre la equidad de género en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que se haya dado otra investigación con esos niños y esa comunidad”, declaró en entrevista con TV Perú.

“(¿Usted hizo es investigación?) Sí, con mi esposa, con Lilia (...) Es una investigación mixta, hemos tenido que ver en alguna u otra forma, cómo los niños y las niñas hacían procesos de aprendizaje de socialización por separado”, agregó.