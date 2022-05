El abogado constitucionalista Diego Pomareda denunció que el Gobierno de Pedro Castillo cometió plagio de un trabajo académico suyo en el proyecto de ley que propone que se haga un referéndum en el que se consulte sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

“Es una copia textual de las citas que yo he usado, en un momento desarrollo lo que es el momento constituyente, yo escribí este texto el año pasado y no me mencionan. Parece una hoja sencilla, pero detrás de eso hay un trabajo muy fuerte. El poder ejecutivo no tomó en consideración citarme, inclusive una cita algo que yo parafraseo como consecuencia de un foro, lo usan como una cita textual”, indicó a Canal.

“Debería evidenciarse que en un tema tan serio, no se puede tomar con tanta superficialidad creo que es deber de los jóvenes denuncia estas cosas y la falta del Poder Ejecutivo tiene que ser evidenciada”, agregó.

Horas antes, en sus redes sociales, el abogado aseveró que en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el último lunes ante el Congreso contiene extractos de un artículo suyo publicado en la edición de julio 2021 de la revista “LP Derecho”.

Resulta bastante incómodo ver que el Poder Ejecutivo no valore la producción académica y busque fundamentar su Asamblea Constituyente de cualquier forma. Copiar las citas de mi artículo sin haberlas leído y usar el parafraseo que hago como si fuera algo textual es deplorable 1/3 pic.twitter.com/ByvzysDCZt — Diego Pomareda (@diego_pomareda) April 26, 2022

“Resulta bastante incómodo ver que el Poder Ejecutivo no valore la producción académica y busque fundamentar su Asamblea Constituyente de cualquier forma. Copiar las citas de mi artículo sin haberlas leído y usar el parafraseo que hago como si fuera algo textual es deplorable”, escribió Pomareda en su cuenta de Twitter.

“No es un tema menor ya que el extremo copiado de mi artículo requirió la lectura del libro de Heiss, el participar en un Foro de la U. de Chile y el usar textos de mi maestría en derecho Constitucional como el de Cairo. Es evidente que no se ha tomado de forma seria un PL tan importante”, agrega en otro mensaje.

La respuesta del Minjus

En declaraciones al mismo medio, el ministro de Justicia, Félix Chrero, admitió que en el proyecto se puede haber cometido un “error de cita”, pero que en ningún caso se trató de algo deliberado.

“Hay que ser hidalgo en reconocer lo siguiente: todos los que trabajamos textos jurídicos en algunos momentos se incurre en errores de cita, en libros y textos, más allá de lo que se puede generar en un error de cita, jamás ha habido la intención de no reconocer el trabajo de los investigadores, no ha habido la mínima intención de desconocer el trabajo de ningún profesional”, refirió.