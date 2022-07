El presidente Pedro Castillo pronunció por más de una hora un mensaje a la Nación ante el Congreso por el 28 julio, fecha de aniversario de la independencia de la República.

El jefe de Estado abordó diferentes temas de su gestión y se refirió también a las investigaciones que se siguen en su contra por supuestos delitos de corrupción.

Admite errores en la designación de funcionarios

El mandatario inició su discurso admitiendo que cometió errores en ciertas de designaciones y que hubo personas de su entorno que se burlaron de la confianza que les depositó.

“Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores, a mis principios, mi dignidad son los actos que mis propios padres me han inculcado”, puntualizó.

En esa línea, destacó el trabajo de los operadores justicia. Cabe indicar que Castillo Terrones es investigado por el supuesto delito de organización criminal.

“Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos”, aseveró.

Asegura que se someterá a la justicia

Luego de sindicarse como víctima de una campaña de noticias falsas por parte de ciertos medios, Castillo Terrones dijo que se sometería a los procesos en su contra.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario. Mi convicción es que nos recuperaremos porque ante todo está el interés del país. Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la presidencia, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar”, manifestó.

“A los medios empeñados en desestabilizar al Gobierno solo y solo emiten noticias falsas, acusaciones sin corrupción sin pruebas, [les digo que] se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó.

Acciones de seguridad ciudadana

Durante su mensaje a la Nación, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la creación de brigadas especiales contra el crimen en los distritos con mayor incidencia delictiva.

Detalló que el plan piloto iniciará en los distritos de San juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa El Salvador.

“Restableceremos de manera definitiva el principio de autoridad y respeto de la función policial. Estableceremos los mecanismos de defensa legal hasta el nivel de divisiones policiales permitiendo brindar seguridad jurídica y respaldo estatal a todo el personal policial que cumpla adecuadamente con su labor”, aseveró.

Además, informó que en el mes de setiembre egresarán 181 alféreces que se incorporarán al servicio policial. Ellos recibirán una formación y preparación no mayor a 18 meses para poder incorporarse a las labores de la seguridad pública en todo el país.

Programas sociales y sueldo de profesores

Entre los anuncios más importantes figuran el aumento del sueldo de los maestros a partir del próximo año y el incremento del monto de los adultos mayores que cobran Pensión 65.

“Se viene trabajando políticas remunerativas con proyección al año 2026 a fin de llegar a un piso salarial correspondiente a 1 UIT para la primera escala magisterial. Para ello, se propone un aumento progresivo de la remuneración del docente nombrado y contratado”, anotó.

“Pensión 65 se convertirá en una subvención del pueblo y se aumentará subvención bimestral a S/ 400″, indicó durante su discurso en el Congreso.

Ingreso a la OCDE

El jefe de Estado anunció también que su Gobierno tiene como meta que al finalizar su gestión, en el 2026, el Perú sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La meta es que al cierre de este gobierno el Perú sea un miembro de la OCDE, para lo cual requerimos el trabajo conjunto del Ejecutivo, del Legislativo y de la sociedad civil”, proyectó el presidente.

Objetivos de vacunación

Castillo Terrones anunció que para diciembre de este año el Gobierno se compromete a alcanzar el 80% de vacunación contra el COVID-19 en segundas dosis a niños de 5 a 12 años. Asimismo, mencionó que se busca la misma cobertura de inoculación en la población mayor de 12 años en tercera dosis.

“Ello nos ha permitido pasar de 13′100.000 dosis aplicadas hasta julio del 2021 a más de 80 millones dosis a la fecha. Nuestro compromiso a diciembre de este año es alcanzar el 80% de la población mayor de 12 años con tercera dosis de vacuna y el 80% de niños de 5 a 12 años vacunados con segundas dosis”, remarcó.

