El presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo este lunes que el Congreso y el Ejecutivo deben hablar un solo lenguaje por el desarrollo del país. Sus declaraciones se dan a un día de que el Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno del Parlamento para exponer la Política General de Gobierno y solicitar el voto de confianza.

“Esperamos que tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo hablemos un solo lenguaje. En eso estamos claros”, manifestó el mandatario, según registra en un comunicado de Palacio de Gobierno.

Las declaraciones de Castillo Terrones se dieron esta mañana al sostener un encuentro con la población del distrito de Catache, en la provincia cajamarquina de Santa Cruz.

“He querido encontrar al señor alcalde, pero me dicen que no está. No obstante, he pedido que nos alcance el requerimiento que tiene este pueblo. Nuestro estilo de trabajo es llegar sorpresivamente a los pueblos para ver si las autoridades están o no trabajando”, afirmó a los habitantes desde el balcón de la municipalidad distrital.

Más temprano, el presidente Castillo sobrevoló las zonas afectadas por las lluvias en la región Cajamarca. El jefe del Estado realizó esta actividad acompañado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante; de Defensa, José Gavidia; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado. Estos sectores ejecutan acciones para la rehabilitación de los distritos afectados.