El presidente Pedro Castillo respaldó la propuesta formulada ayer por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que la cumbre de la Alianza del Pacífico se desarrolle en el Perú.

En declaraciones a la prensa desde Villa María del Triunfo dijo que todos los países que integran este grupo son bienvenidos.

“Saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tengo nada oficial, son declaraciones extraoficiales en el marco de asumir esta responsabilidad a quien tenía que entregarle esta responsabilidad no se puede entregar a una persona que no tendría que asumir. El día de hoy voy a tener algún dato oficial pero desde ya quisiera que los países que integran la Alianza del Pacífico así como AMLO estén acá, bienvenido a al presidente López Obrador, ¿por qué tendría que haber algún problema? bienvenidos a todos, todos somos hermanos”, refirió.

Sus declaraciones se dan luego de que el día de ayer AMLO planteara modificar la sede de la reunión de la Alianza del Pacífico, dado que el Congreso no autorizó el viaje de Pedro Castillo a México para recibir la presidencia temporal del mencionado grupo internacional.

“Es muy probable que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacifico porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú, y entonces vamos a posponer o buscar otra opción, es que soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde al presidente del Perú recibir la presidencia, entonces si no viene ¿a quién le entrego?”, dijo AMLO en su Mañanera transmitida a diario por redes sociales.

Cabe indicar que días atrás, el Congreso denegó el permiso solicitado por Pedro Castillo para salir del país con destino a México para recibir a la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.

La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú.