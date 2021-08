El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con Evo Morales el último miércoles 11 de agosto, según confirmó el propio exmandatario de Bolivia.

En conferencia de prensa, indicó que la reunión duró unos 10 a 15 minutos y dijo que Castillo Terrones lo invitó a conocer Chota, su pueblo natal, ubicado en la región Cajamarca.

“Anteanoche me reuní, saludar al señor presidente unos 10 o 15 minutos, así como me reuní con Alan García acá, como me reunía con Toledo, con PPK. Hicimos varios acuerdos, convenios firmamos. Es natural. Por qué puede ser prohibido reunirse, quién no quisiera escuchar. Falta tiempo para reunirse con los compañeros”, expresó.

“Quisiera conocer Chota. Me invitó a Chota, su pueblo seguramente. Quisiera conocer, histórico, algo inédito pero con el hermano presidente Pedro Castillo hay algo, nos parecemos. Él empezó a conducir al pueblo desde comunidades. No sabía que había ido rondero, profesor, dirigente del magisterio, así como yo empecé en mi carrera sindical siendo sindicato de un puerto que tenía 140 afiliados”, agregó.

En ese sentido, Evo Morales precisó que se volverá a reunir con Pedro Castillo “si fuera necesario” para compartir sus “luchas políticas y gestión pública”, ya que cada país tiene sus propias “particularidades”.

“Nunca soñé ser presidente, seguro que el hermano Pedro nunca soñó ser presidente, ahora se presentó esa oportunidad porque el pueblo confía. Comentamos esos temas, es nuestro derecho comentar y si fuera necesario vamos a seguir reuniéndonos con el presidente”, sentenció.

Cabe indicar que Morales, quien permanece hospedado en un hotel de San Isidro desde hace varios días, ha sostenido diversas reuniones con representantes de organizaciones sindicales.

