El presidente de la República, Pedro Castillo, cometió un lapsus durante su discurso por el 198 aniversario de la Batalla de Junín y dijo que a sus opositores “no les gusta que me haya sometido a sobornos”.

“Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, nos les gusta que me haya sometido a chantajes y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles, para el pueblo peruano”, expresó el mandatario.

Castillo Terrones participó en la clausura de la ceremonia por el 198 aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

El mandatario aseguró que tiende la mano a las fuerzas políticas “por última vez” antes de verse obligado a hacer una “cruzada nacional” para defender la democracia. Fue luego de criticar a quienes promueven la vacancia de su cargo.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, aseguró.

El jefe de Estado también manifestó que, luego de soportar acusaciones de corrupción que aseguró ser falsas, “en el marco de la democracia” se verá obligado a hacer lo que calificó como una “cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia”.

“Estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo pero tiendo la mano por última vez para que, de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, aseveró Castillo.

