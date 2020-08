Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros que no consiguió el voto de investidura del pleno del Congreso esta mañana, agradeció a Martín Vizcarra el haberlo nombrado en el cargo en medio de una “crítica coyuntura” que incluye afrontar la emergencia del coronavirus (COVID-19), así como la reactivación económica.

“Gracias presidente Martín Vizcarra por la oportunidad que me dio de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado con usted”, escribió en su cuenta de Twitter esta tarde.

El mensaje fue publicado luego que el mandatario publicara un pronunciamiento cuestionando al Congreso por haber rechazado el voto de investidura al gabinete que recién tenía unos 20 días en el cargo por lo que consideró fueron “exigencias particulares”.

Gracias presidente @MartinVizcarraC por la oportunidad que me dio, de servir a nuestro país, en esta crítica coyuntura.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí, seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y el futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad”, señaló en un mensaje que brindó esta tarde.

Vizcarra reiteró la defensa de la reforma universitaria, luego que el propio Pedro Cateriano dijera ante el pleno del Congreso esta madrugada que no iba a ceder ante “amenazas” por falta de consenso por defender la permanencia del ministro de Educación, Martín Benavides.

“No puedo, por acomodos políticos variar mis puntos de vista tranzar o conciliar en un contexto tan grave [...] A mí se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que, por lo tanto, iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza”, dijo el primer ministro al concluir su presentación.

“Obviamente de no recibir la confianza, regresaré a mis labores con la conciencia tranquila del deber cumplido con intensidad en estos días”, dijo antes de retirarse del pleno.

