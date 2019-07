Pedro Olaechea sorprendido porque Martín Vizcarra y el Premier no lo han saludado: "Deben estar ocupados"

El flamante presidente de la Mesa Directiva, Pedro Olaechea, dijo sentirse sorprendido por no haber recibido el saludo del Presidente Martín Vizcarra ni del Premier Salvador del Solar.

Cuando le preguntaron si lo habían llamado telefónicamente para expresarle su felicitación por ganar la elección y juramentar como titular del Congreso, Olaechea respondió:

"No. Debe estar ocupado con otros asuntos de Estado. No he recibido una llamada, tampoco he recibido una llamada del primer ministro, con quien he sido ministro de Estado. Me sorprendió. En fin, deben estar ocupados"

Olaechea se convirtió en Presidente del Congreso con 76 votos. En entrevista a RPP, dijo "que no hay perdedores ni ganadores" y que continuará con el debate de proyectos de ley sobre Reforma Política.

"Ahora nos debemos al pueblo peruano, estos cambios van a continuar, van a seguir trabajando en esta legislatura y vamos a dar por concluído el expediente", mencionó.