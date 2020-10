George Forsyth renunció a la alcaldía de La Victoria y este lunes por la tarde confirmó que postulará a la presidencia a la presidencia de la República.

Mediante una conferencia de prensa, George Forsyth se mostró optimista. “He decidido dar la batalla en el nivel de gobierno más alto que un victoriano ha aspirado alguna vez para que nunca más un burócrata nos diga que no se puede”.

“He tomado la difícil decisión de dejar la comodidad de esta maravillosa alcaldía para gestionar el cambio para el beneficio de la Victoria y 1874 distritos del Perú. Postularé a la presidencia del Perú”, agregó George Forsyth.

El exalcalde victoriano agregó que trabajará arduo y parejo como lo hizo en La Victoria y no detrás de un escritorio. Además resaltó su edad durante su comunicado oficial.

“Desde esa posición de trabajo devolveré la esperanza del pueblo y no desde un escritorio y un edificio sin ventanas que no permiten ver la realidad (…) lo haré con un gran equipo de especialistas. Lo haré poniendo el pecho por ustedes. Si el pueblo peruano me da la oportunidad, lo haré con toda la energía que me da mis casi 40 años”.

Finalmente, les dijo a los victorianos que tienen en él a un amigo. “Presento con mucha emoción y esperanza y fe mi renuncia a la alcaldía del distrito de La Victoria. Llegué con mi gorro y mi polo y me voy con mi gorrito y mi polo, con la misma humildad”.

