Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, seguirá siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso conocido como ‘Panama Papers’, luego que su abogado no se presentara a una audiencia que habían solicitado para detener el proceso en su contra.

El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz programó una audiencia la mañana del viernes 26 a pedido de la defensa de López Aliaga, la cual planteó un pedido de control de plazos para que el Poder Judicial ordene al Ministerio Público que termine la investigación y proceda a archivarla o a presentar una denuncia por exceso de plazo.

El magistrado, sin embargo, informó que el abogado Wilmer Villafuerte, en representación del candidato de Renovación Popular, comunicó un día antes vía telefónica que no iba a asistir a la audiencia sin presentar justificación alguna.

“Con fecha 25 de marzo, la defensa técnica del solicitante Rafael López Aliaga le comunicó vía teléfono que no concurriría a la presente audiencia argumentando que se acogería al apercibimiento en caso de inconcurrencia”, leyó el relator en la sesión.

Chávez Tamariz procedió a levantar la audiencia y desestimar el pedido de control de plazos, no sin antes indicar que notificaría al Colegio de Abogados de Lima por la actitud del abogado defensor que solicitó una audiencia para evaluar un pedido a la cual no asistió.

“No existe escrito alguno que haya detenido esta actividad para evitar el desarrollo de esta audiencia que resulta innecesaria por inconcurrencia. Considero que debe haber una mención con relación a este comportamiento que asume el abogado defensor en el que no participa, no presenta escrito informando de esta situación y que innecesariamente da lugar al desarrollo de esta audiencia”, dijo el juez.

La fiscalía investiga a Rafael López Aliaga como uno de los implicados con vínculos en las offshore Acres Investment Ltd. Internacional en Panamá, Acres Investments Ltd. en Nevada, Estados Unidos, y Paga Investment en las Islas Vírgenes Británicas. El Ministerio Público sospecha que el candidato ha realizado “operaciones sospechosas” por las que no habría tributado por rentas de fuente extranjera.

Estos informes del Sistema de Prevención del Sector Financiero hacen sospechar a la fisclaía que López Aliaga “habría usado sociedades offshore de fachada en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa” con ayuda del estudio jurídico Mossack & Fonseca.

Otros investigados por este mismo presunto delito de lavado de activos son Rui Baracco Lira, Mónica Patricia Ilse Pacífica de Ycaza Clerc, Ramón Fonseca, Mora, Jurgen Mossack y otra empresas jurídicas.