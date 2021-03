Se fue de boca. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insultó al mandatario Francisco Sagasti por el retraso en la llegada de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) al país.

Durante un evento en la ciudad de Tacna, el empresario incluso aseguró que el único país del mundo que no tiene vacunas contra la pandemia es el Perú y responsabilizó de ello al jefe de Estado.

Incluso, López Aliaga aseguró que leer al poeta y escritor César Vallejo “deprime” y que eso le han dicho otras personas. También siguió cuestionando a Sagasti y le pidió que “trabaje”.

“Oye Sagasti, ¿tienes avión no? Estados Unidos, el primero de mayo, ha vacunado a toda su población, tiene todas las vacunas. El único país del mundo que no tiene vacunas es Perú por tu culpa, baboso. Viaja pues, haz algo. Viaja. Te vas a Estados Unidos, tú hablas inglés. No leas tanto Vallejo que deprime, me han dicho que deprime. Anda trabaja, haz algo”, señaló.

Cabe indicar que López Aliaga estuvo en Tacna el pasado 11 de marzo, donde encabezó una caravana en el centro cívico de la ciudad. Luego se reunió con la base dirigencial de Tacna en el restaurante La Glorieta y el 19 enrumbará a Ilo, en la región Moquegua.

Según las autoridades de Estados Unidos, un total de 42 millones 979 mil 656 personas mayores de 18 años ya han sido inmunizadas, es decir, el 16.7% de la población adulta de ese país, de los que el 40% son mayores de 65 años.

En total, Estados Unidos ha administrado 121 millones 441 mil 497 dosis de las vacunas contra el SARS-CoV-2.

