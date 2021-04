Rafael López Aliaga, actual candidato presidencial por el partido Renovación Popular, comentó que se encontraba muy enfermo en la última edición del Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), motivo por el que habría leído “a propósito” todas sus propuestas.

Y es que el político declaró para Willax TV que se quedó sin voz tras una gira por su campaña en la región de Puno, y que un médico le recomendó no asistir al debate, y tomar corticoides.

“Estoy enfermo, he hablado mucho. Estuve en Puno, hablando a las 8 de la noche, con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me he puesto un corticoides para recuperar la voz”, comenzó diciendo.

Por otra parte, López Aliaga también mencionó que el nuevo formato de debates utilizado por el JNE demostró ser “poco serio”.

“No soy político, llevo cosas concretas y leí a propósito. El formato es de un minuto, he hecho un resumen de todos los conceptos que he mandado, son más de 60. He hecho una estructura para cada tema de 4 minutos (...) Para no repetirme, tengo que leer. Soy buen orador, soy de hablar bien pero un formato de un minuto es poco serio”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR