El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó “parásito” a su contendor de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, quien le había pedido que pagara sus deudas a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

En el último día del Foro Anticorrupción organizado por la Contraloría General de la República en el marco de las Elecciones 2021, López Aliaga advirtió que querellará a Vega Antonio por difamación agravada.

“Este parásito que tienen al frente lo conozco hace mucho tiempo, alquila su partido a diferentes personajes, conozco bien su vida (…) Tengo a mis abogados trabajando por difamación agravada donde usted va a estar incluido, prepárese”, señaló en su intervención.

“No voy a aguantar majaderías a nadie, menos a usted. Lo conozco bastante bien, usted no ha pagado impuestos, usted ha vivido de la política muchísimos años, como buen parásito de la política que es”, añadió.

En respuesta, José Vega calificó de “depredador” a López Aliaga y lo calificó de “sinvergüenza”, “inepto” y un “hombre que hace mercancía de la política”, y también anunció que lo demandará por difamación.

“La verdad a este señor no lo conozco, sé que es un depredador, una persona que se ha aprovechado del fujimorismo, ha sido socio de Fujimori. Yo no hago negocios en política, no estoy con Orellana, no debo millones como parásito social al país, no busco la tinterillada ni matones para tirar piedras”, aseveró.

“Usted es un sinvergüenza, inepto. Es un hombre que hace mercancía de la política, yo jamás he alquilado ni nadie me ha dado un sol. Lo voy a querellar, debe tener pruebas que yo he vendido o alquilado. Usted tiene rabo de paja”, concluyó.