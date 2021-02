Rafael López Aliaga viene siendo blanco de críticas en todas las redes sociales tras pronunciarse sobre el caso de Ana Estrada, luego que el Poder Judicial ordenara al Ministerio de Salud y EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través de la eutanasia.

“Sobre la eutanasia, yo les digo algo, si una persona se quiere matar, es libre. Si te quieres matar, te subes a un edificio y te tiras. Para qué busca que el Estado se entrometa en un tema tan privado”, dijo el excandidato presidencial el último jueves.

Sin embargo, ahora López Aliaga asegura que sus declaraciones fueron totalmente sacas de contexto por los medios. “Yo creo que el periodismo es tan salvaje por sacar de contexto una declaración de casi media hora sobre el tema. Solo sacaron una partecita, eso no es periodismo, es sicariato mediático”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

“Yo tengo el mayor aprecio por la señora (Estrada). Me solidarizo con su dolor y sufrimiento, pero a mí me ha pasado lo mismo. He tenido un papá que ha estado 20 años parapléjico, ha sufrido, pero murió naturalmente”, agregó.

“La eutanasia en el mundo se presta a mucha delincuencia. Hay casos donde, por robarse la herencia de una señora mayor que ya no tiene cómo decidir, los familiares deciden desconectarla (…) Por eso digo que es un tema muy complejo y delicado, que no se puede tomar a la loca”, finalizó diciendo a Exitosa.

