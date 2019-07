La reacción de Rosa Bartra tras el anuncio de Martín Vizcarra│VIDEO

El presidente Martín Vizcarra anunció una reforma para el adelanto de elecciones generales al 2020. Pero justo antes de su descargo, cuando reclamaba al Congreso por no escuchar al pueblo, la congresista Rosa Bartra se mostraba sorprendida.

"Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano manteniendo esta competencia dentro de su fuero, reduciendo únicamente los plazos para el trámite. Señores, el problema no es solo la demora sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", manifestó el jefe de Estado durante su Mensaje a la Nación en estas Fiestas Patrias.

Rosa Bartra, de Fuerza Popular, no podía creer lo que escuchaba y lanzaba frases ininteligibles.

"Es inadmisible que alguien solo por ser congresista no pueda ser juzgado", señaló el presidente Martín Vizcarra pese a las quejas de los fujimoristas.

En ese sentido, el jefe de Estado reclamó al Congreso: "¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción?".

"He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro: no hay lugar en el país donde no haya recibido el reclamo de 'presidente cierre el congreso'. ¿Alguien podría creer que eso es una simple coincidencia?", se preguntó Martín Vizcarra, generando los gritos de los congresistas.