El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, aseguró este jueves durante la audiencia de apelación a la medida de detención preliminar en su contra, que se siente “orgulloso” del trabajo que realizó en el Ministerio de Cultura.

“Estoy orgulloso del trabajo que he hecho por el Ministerio de Cultura y a pesar de haber pasado por esta humillación, por este terrible momento de dolor no solo personal sino también de mi familia, que me ama, porque este dolor es tan fuerte, tan irreparable, que el día de mañana […] no voy a poder borrar la imagen de una persona que por trabajar está aquí”, afirmó en la sesión virtual.

Richard Cisneros fue uno de las nueve detenidos el pasado viernes 2 de octubre a pedido del Ministerio Público por un plazo de siete días, por considerar que había peligro procesal y de fuga por todos los implicados en presuntas irregularidades cometidas en sus contrataciones en el Ministerio de Cultura.

Cisneros consideró que su detención preliminar “no tiene sustento” y “afecta la libertad de los seres humanos”.

“Esta detención pone en evidencia el uso desmedido de las detenciones preliminares y preventivas, a donde quiere llegar la fiscalía, medida alejada de la proporcionalidad. Esta medida para mí no tiene sustento y afecta la libertad de los seres humanos que se encuentran en una etapa de investigación”, señaló.

Asimismo, dijo ser una persona honesta, que no cuenta con denuncias ni sentencias y señaló que - en su opinión- la fiscalía “en lugar de perseguir el delito, persigue a las personas, a los artistas”.

“Le pido que se haga justicia, soy una persona honesta, correcta. Tengo 52 años, no tengo ni una sentencia ni denuncia penal, civil ni administrativa y toda mi vida he trabajado”, enfatizó el cantante.

