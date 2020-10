El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, aseguró que estarán enviando un pliego de preguntas a Martín Vizcarra si es que el pleno del Congreso aprueba el pedido para que les otorguen 30 días más de plazo para investigar el caso Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

“Tenemos pendiente, una vez que amplíen el plazo que espero sea el jueves en el pleno, hacerle llegar al presidente Martín Vizcarra un pliego de preguntas. Quedó pendiente la convocatoria que se hizo al presidente [...] El pliego de preguntas ya lo tenemos redactado, vamos a ponerlo en consideración de la comisión. Son un promedio de casi 60 preguntas”, detalló.

Edgar Alarcón señaló que el jueves 8 de octubre, en la sesión del pleno, sustentará su pedido para que les otorguen 30 días más para seguir trabajando con facultades investigadoras el caso ‘Richard Swing’, al señalar que quieren indagar presuntas contrataciones irregulares en todos los 19 ministerios.

“Hemos pedido 30 días más al pleno para la comisión fiscalizadora porque queremos revisar todos los ministerios. Si estamos encontrando en cuatro ministerios 1.100 millones de soles, queremos ver en el resto de los 19 ministerios y pedir medidas correctivas”, manifestó.

El congresista de UPP, quien tiene pendientes de debate dos denuncias constitucionales en su contra por irregularidades durante su gestión como funcionario de la Contraloría General de la República, adelantó que han encontrado responsabilidad política en Martín Vizcarra en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“Como Comisión de Fiscalización estamos revisando la responsabilidad política, porque este tema no queda solo en recursos humanos o logística sobre quién autorizó los servicios. ¿Quién envió la orden para que se contrate al señor Richard Cisneros? Hemos llegado lamentablemente a la primera autoridad del país, el presidente de la República (Martín Vizcarra). Nace de ahí y eso ya lo ha corroborado el Ministerio Público, no solo lo decimos nosotros”, indicó.

Por último, Edgar Alarcón respondió al presidente Martín Vizcarra quien, en una entrevista el último domingo, dijo que el congresista estaría usando su cargo para perseguirlo, y rechazó tener alguna “sed de venganza” luego de haber sido retirado del cargo de contralor general por el Congreso anterior.

“Yo no he buscado este caso Richard Cisneros. Se ha presentado y lo estamos investigando y hemos llegado a que el responsable está en la Casa de Gobierno. No se está haciendo una persecución. Hemos escuchado los audios”, concluyó.