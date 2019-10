Lo hizo otra vez. El exparlamentario Roberto Vieira intentó salir del país por segunda vez este miércoles, durante la madrugada, rumbo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, pero no lo logró ya que tiene una orden de impedimento de salida del país. Esto, por presuntamente haber pedido dinero a un familiar para levantar una sanción pesquera.

Según informó Panamericana, Vieira llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para abordar un vuelo de la aerolínea American Airlines. Luego de estar suspendido del Congreso por 120 días sin goce de haber.

La noche del martes 01 de octubre, el juez Hugo Núñez Sulca del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia dictó impedimento de salida del país por 15 días a Roberto Vieira.

Vale precisar que Vieira intentó la madrugada del martes salir del país con destino a Miami, pero fue impedido por no contar con un pasaporte ordinario. El exlegislador quiso utilizar su pasaporte diplomático, pero se le comunicó que este no tenía validez por ya no ser un funcionario público.

Al reconocer que su pasaporte no tenía validez, Roberto Vieira intentó tramitar uno biométrico, pero no pudo por contar con multas electorales.