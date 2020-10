La congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, reconoció que no leyó el dictamen que planteaba la reposición de docentes y que apoya que la votación se reconsidere, a fin de que vuelva a la Comisión de Educación para un nuevo debate.

En declaraciones a RPP, la legisladora aseveró que no tuvo tiempo para revisar el texto y que hizo caso a la recomendación que le hicieron en su bancada.

“Yo no estoy en la Comisión de Educación, yo no he seguido el dictamen. Personalmente yo tengo que reconsiderar mi voto. Hemos conversado individualmente con algunos miembros de la bancada que estamos de acuerdo con reconsiderar el voto, pero no hemos debatido con la bancada en su conjunto. Muchas veces se ha ampliado el tema de los contratos a docentes para auxiliares y esos auxiliares tenían trabajo administrativo. Hay que evaluarlo todo en su contexto”, señaló.

“Hay que entender que la agenda del pleno tiene muchas páginas y nosotros empleamos un ayuda memoria para poder estar al tanto de cada proyecto que se vota. El cuestionamiento por el tema meritocrático es algo que surge recién en los días siguientes”, agregó.

En esa línea, la legisladora aseveró que le parece importante que se premie el esfuerzo de los docentes que sí rindieron y aprobaron las evaluaciones planteadas por el Ministerio de Educación.

“Me parece fundamental que los profesores que se han esforzado, que han pasado por exámenes y que han podido tener un espacio con su propio esfuerzo sean avasallados por otros profesores que no han tenido la misma diligencia”, refirió.

La norma aprobada por mayoría en el Congreso la semana pasada implica la reposición de 14.000 docentes que retornaría a enseñar en colegios públicos.

Al respecto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethel Columbus, anunció que ha presentado un pedido de reconsideración para que la norma que ordena la reposición de docentes desaprobados sea sometida a segunda votación.

