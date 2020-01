La candidata al Congreso de la República Rocío Silva Santisteban se presentó en el programa “Abre los Ojos” de Beto Ortiz y habló sobre su exrelación sentimental con Marco Arana.

Confesó haber tenido una larga relación con el político, sin embargo contó que este llegó a su fin cuando él ingresó al Congreso de la República. “Tuve una relación con Marco Arana del 2012 al 2016. Él ingresó al Congreso y yo salí de su vida”.

“Yo sí siento que él sí está demasiado concentrado en la política. La política para él es el 1, el 2 y el 3 y yo bueno era el 4”, añadió Rocío Silva Santisteban.

En son de broma, la candidata al parlamentó añadió: “Me metió letra (...) me floreó. Hemos disentido desde una perspectiva política, pero en verdad somos buenos amigos. Hace dos años tuve un robo en mi casa donde solo se llevaron mi computadora y yo me quedé impactada y Marco me ayudó bastante”.

