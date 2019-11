Rosa Bartra, candidata para el próximo proceso electoral por Solidaridad Nacional, afirmó este miércoles que Fuerza Popular no le renovó la invitación a la agrupación, pero mantiene una “relación cordial” con sus integrantes.

Agregó que su condición en el partido político siempre fue de invitada y que nunca tuvo la militancia fujimorista.

“Fui invitada por el partido Fuerza Popular y esa fue la condición que mantuve todo el tiempo, todo el tiempo he sido invitada, no he formado parte del fujimorismo en ninguno de los momentos. La invitación no me fue renovada, esa invitación que generosamente me fue extendida no solo en el 2016 sino en otros periodos antes”, afirmó en ATV.

Rosa Bartra aseguró que no la expulsaron del partido y expresó su gratitud a Fuerza Popular “por la oportunidad”.

“Botarte es diferente a no invitarte. Yo respeto muchísimo a las organizaciones y sus decisiones y creo que la lealtad es un valor que debe ser de observancia obligatoria y eso lo he mostrado y lo voy a seguir mostrando, pero hay esa lealtad a mis principios, a las banderas que defiendo, a las banderas que me han llevado a hacer política. Mi gratitud por la oportunidad que me dieron de servir, de plantear esas reformas constitucionales, electorales”, manifestó.

Como se recuerda, Bartra postulará en las elecciones parlamentarias del 2020 con la agrupación Solidaridad Nacional, partido político liderado por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

“Acepté la invitación de Rafael López Aliaga, secretario general del partido, para seguir levantando mis banderas, esas que trabajan por lograr un Perú diferente”, señaló.

Aportes a Fuerza Popular

En otro momento, Bartra indicó que el equipo de campaña de Fuerza Popular deberá responder por los aportes recibidos de parte de empresarios nacionales a la campaña presidencial del 2011.

“Respecto a si el equipo de campaña [de Fuerza Popular], si la señora Fujimori tuvo una falsa declaración, lo responderán ellos, yo nunca he formado parte del equipo, es más, he sido invitada de Fuerza Popular todo el tiempo que estuve ahí. No he militado en el partido, no he conocido ni he manejado las finanzas”, precisó.