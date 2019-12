Desde Huacho, la ex congresista Rosa Bartra se mostró en contra del nuevo pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y pidió que continúe su investigación en libertad.

“Yo estoy en contra en general de las prisiones preventivas para investigar. Creo que en el Perú ni en ninguna parte del mundo se puede encerrar a las personas para investigarlas. Si ya el fiscal tiene un caso; que acuse, pero que no se pase de prisión preventiva en prisión preventiva. Ya la tuvo 13 meses presa, en 13 meses presa no ha logrado consolidar un caso para acusarla, ¿por qué quiere seguir teniéndola presa?”, señaló Rosa Bartra.

“Todo testimonio, y ojo no estoy defendiendo a nadie, debe ser corroborado (...) no debe haber presos en el Perú para ser investigados”, agregó la ex fujimorista al ser consultada sobre las confesiones de Daniel Salaverry.

En ese sentido, la ex congresista recordó el caso de Martín Belaunde Lossio: “Acaba de salir en libertad Martín Belaunde Lossio por exceso de prisión preventiva. Han salido la semana pasada y se ha decretado la libertad de dos investigados por las coimas en la Línea 1 del Metro, es hora de que los fiscales hagan su trabajo, que acusen”, precisó la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional.

No obstante, Rosa Bartra aseguró que respeta el trabajo de los fiscales. “Yo no voy a dar una opinión con respecto a algo que está judicializado, no me corresponde, yo soy respetuosa de la independencia de poderes, los fiscales le darán el valor probatorio que deba tener después de haberlo corroborado,a mí no me corresponde, yo soy respetuosa de lo que ellos hacen, pero sí exijo que hagan su trabajo porque en nuestro país no puede haber gente presa esperando que los fiscales por fin tengan una acusación”.

Asimismo, la excongresista afirmó que todos los corruptos deben ser sentenciados, incluso si se comprueba que Keiko Fujimori delinquió: “Todos los corruptos, todos los que han cometido delitos deben ser sentenciados, pero en un proceso juntos y que además sea serio (...) Todos en nuestra patria, nadie tiene corona, pero procesos justos”.

Video: Paul Reyes - corresponsal