Rosa Bartra sobre mandato de Daniel Salaverry: "todo un año de maltrato y abuso" | VÍDEO

Rosa Bartra y Daniel Salaverry protagonizaron ayer un bochornoso momento por una discusión en el caso del ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien no acudió ayer al Congreso. Él le quito la palabra y le preguntó si podía darle la voz a otro congresista.

Luego de la acalorada sesión que tuvo el presidente del Congreso con la parlamentaria. Ella comparó en su cuenta de Twitter a Salaverry con "Judas". "Con los JUDAS no se pelea, ellos se ahorcan solos...", comentó.

Del mismo modo, hoy habló sobre el incidente en ATV, donde afirmó que esta no es la primera vez que tiene un, momento de tensión con él. Agregó que Salaverry ayer no siguió el reglamente del parlamento. "Lo que sucedió ayer fue el corolario de todo un año de maltrato, abuso y de prepotencia. No podíamos evitar una confrontación", comentó.

Cabe mencionar que desde ayer Fuerza Popular, sobre todo Bartra y Yeni Vilcatoma, están trabajando en una moción de censura contra Daniel Salaverry por una "posición arbitraria". No solo se trata de los congresistas de Fuerza Popular, sino de miembros como Tania Pariona de Nuevo Perú y Gilbert Violeta.