La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, pidió al presidente Pedro Castillo que separe al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, del Gabinete debido a los cuestionamientos que existen en su contra.

“El ministro Alvarado no debería seguir en el cargo, está en actos que están siendo investigados, el presidente debió cambiarlo, llevarlo a otro ministerio no creo que haya ido lo mas adecuado”, expresó a Exitosa.

“No considero válido que esto esté a cargo del ministerio ya que hay dudas sobre cómo se han manejado proyectos, lamentablemente. El ministro de Vivienda no debería estar a cargo de una gestión y menos pasar al MTC, un sector en el que hay hechos que no se han manejado de la manera más adecuada. No debería seguir en el cargo”, refirió.

En esa línea, destacó que el Congreso haya aprobado la interpelación del ministro, quien deberá presentarse ante el pleno el día lunes 5 de setiembre para dar sus descargos.

El 29 de agosto por la mañana, el Pleno acordó aprobar la moción promovida por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, que cuenta con las firmas de parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) e Integridad y Desarrollo.

La iniciativa tiene un pliego de 14 preguntas y detalla que las imputaciones contra Geiner Alvarado ponen en evidencia la necesidad que brinde necesarias explicaciones.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el funcionario habría sido el operador de una presunta red criminal dentro el Ministerio de Vivienda, que habría estado encabezada por el jefe de Estado, teniendo como fin dirigir irregularmente proyectos en la región Cajamarca y en la provincia limeña de Cajatambo.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Yenifer Paredes en su audiencia