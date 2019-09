La hermana de Keiko Fujimori, Sachi, quien presentó el recurso de hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular, declaró al término de la audiencia realizada el Tribunal Constitucional (TC). Como se sabe, la excandidata presidencial se juega sus últimas cartas a fin de anular la prisión preventiva que cumple por orden judicial desde noviembre de 2018 en el Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Yo no sé mucho de política y siempre me he mantenido al margen de eso por todo lo que ha causado a mi familia. Después de haber visto el caso de mi hermana, a ella se le han violado varios derechos fundamentales, y he llegado a la conclusión de que mi hermana está presa por política. Está presa por temas ajenos al debido proceso”; sostuvo.

FOTO: Giuliano Buiklece

Recalcó además que la prisión “no es para lo que no nos gustan políticamente ni para quienes ganaron mayoría en el Congreso”.

Finalmente, hizo un pedido a los detractores del fujimorismo. “Si no quieren a mi hermana, eso lo entendemos, pero lamentablemente ella está siendo condenada políticamente por muchas personas. Basta ya del cargamontón, de tanto odio y venganza (...) A los que no quieren a mi hermana, mírenla por una sola vez como una persona, como una ciudadana más”, puntualizó.

