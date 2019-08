Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos de Latina, consideró que la renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre fue ofensiva, para los televidentes.

“Quienes hacemos televisión nos dedicamos al televidente. A mí me parece más ofensivo quien se va sorpresivamente, sin decir nada”, señaló. “Nosotros como canal lo que hicimos fue continuar con nuestro programa y tratar de hacer lo mejor posible en la ausencia de los conductores oficiales”, señaló al diario La República.

Confirmó que Rodrigo González y Gigi Mitre tomaron una decisión "porque se sintieron ofendidos por un tema de ellos. Incómodos frente a un invitado que trajimos para uno de los programas del canal”.

“Nos sorprendió muchísimo que renunciaran como queriendo decir ‘ustedes no tienen derecho de invitar a las personas que nosotros avalemos’, me parece extraño porque no sucede ni en el Perú ni en México, ni en Colombia, ni en Rusia ni en China”, agregó.

Luis Guillermo Camacho confirmó que los exconductores de “Válgame Dios” renunciaron tras no llegar a un acuerdo con Susan Humbert, gerente de entretenimiento y producción de Latina.

“Si hubo una reunión con Susan Humbert. No llegaron a un acuerdo porque no podrían imponer su posición y si no les gustó la decisión que se tomó en el canal o se sintieron incómodos por el hecho de tener un invitado, como cualquiera que sea, como en su momento tuvieron un tema con Johanna San Miguel, y hoy está en el canal, tuvieron con Cathy Sáenz y está como invitada y si hubo una demanda por la cantidad de cosas que vienen pasando en la televisión de otras épocas", sostuvo.

El gerente de contenidos de Latina puntualizó que aún no se ha definido quienes serán los nuevos conductores fijos de “Válgame Dios”.