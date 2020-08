El ex jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, anunció que no tiene intenciones de ser candidato presidencial en las Elecciones Generales del 2021 y dijo que no ha hablado con nadie, ni ha recibido ninguna propuesta de algún partido político sobre esta posibilidad.

En Canal N, refirió que valoró y evaluó la opción de presentarse en los comicios del próximo año, pero en la actual situación de pandemia por el coronavirus (COVID-19), consideró que es un momento de “frentes” y no de “individualismos”.

“No creo en los esfuerzos individuales, sino colectivo, porque creo en los esfuerzos institucionales ratifico mi posición de no ser candidato presidencial y de invitar a quienes quieren serlo o pueden serlo, a dejar pensamientos individuales, incluso partidarios”, expresó.

“Creo que ayuda decir: no tengo aspiraciones de ser candidato, mis aspiraciones son ver una manera en la cual, colaborando entre todos, hacemos algo por nuestro país, que lo necesita muchísimo, desde la ciudadanía, desde las regiones, con los jóvenes, con los mayores, con las mujeres, con las fuerza políticas que se consideran afines. Este no es momento solamente de partidos, es un momento de frentes y es un momento patriótico. La situación es terrible”, añadió.

Tras señalar que se siente “tranquilo” con la decisión y “genuinamente agradecido” con aquellas personas que lo consideraron como una opción para el 2021, Del Solar remarcó que se deben fortalecer los partidos de cara al futuro y no solamente para unas elecciones generales.

“Nuestra política está en una situación lamentable. Hemos tenido más de un ejemplo de caudillos o de personas carismáticas, o que parecen ser novedosas, que han convocado las esperanzas de todos y que al mismo tiempo nos han facilitado a los ciudadanos desprendernos de nuestra posibilidad responsabilidad para llevarnos una y otra vez a una situación de desesperanza. No hagamos lo mismo si queremos algo diferente”, acotó.

