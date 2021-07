La presidenta del Congreso 2021 -2022, María del Carmen Alva, consideró que si Pedro Castillo insiste en instaurar una Asamblea Constituyente ante un eventual rechazo del Congreso a su proyecto de reformar la Constitución, estaría cometiendo un “golpe de Estado”.

“El Presidente ha dicho que respetará la Constitución, presentará su proyecto de ley y en el Congreso se debatirá. Se aprobará o no. Si no le gusta que no se apruebe, tiene que aceptarlo”, comentó.

En entrevista con Milagros Leiva en Willax TV, Alva prefirió “no adelantarse” a lo que haría el Legislativo en caso Castillo se oponga a la decisión del Congreso si los resultados no le son favorables.

“[Castillo no cree que la reforma deba salir del Congreso, él habla de una Asamblea Constituyente para elaborar el proyecto de la Constitución] Ahorita no hay Asamblea Constituyente, pedir una Asamblea Constituyente sería inconstitucional y sería un golpe de Estado”, comentó.

“Si, definitivamente, sería un golpe de Estado (si insiste con la Asamblea Constituyente)”, añadió.

En otro momento, la titular del Legislativo destacó que el presidente Pedro Castillo busque impulsar su propuesta de cambio de la Constitución Política de 1993 a través del marco legal vigente.

“Sobre la asamblea constituyente que era lo que más nos preocupaba ha dicho que presentará un proyecto de ley para que se vea, pero siempre dentro del marco constitucional, así que si presenta un proyecto de ley irá a la Comisión de Constitución y ahí se analizará”, manifestó.

De otro lado, recordó que la Constitución se puede reformar parcial o totalmente, pero se tiene que pasar por el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR