La virtual congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, habló en exclusiva en 90 Matinal sobre un eventual apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori.

La exconductora de Latina ratificó las palabras de Verónika Mendoza y afirmo lo siguiente:

“Verónika Mendoza ha dicho algo que refleja una postura un tanto institucional. Con Keiko no vamos ni a la esquina. No vamos a apoyar no solamente una propuesta que implica una busca de la impunidad, que simboliza la corrupción, que hoy en día debería finalizar una investigación en la Fiscalía como corresponde”, señaló.

Asimismo, la electa legisladora consideró “importante” que comience el diálogo con el aspirante presidencial Pedro Castillo, sin embargo advirtió que discrepa en algunas posiciones del líder de Perú Libre, como el impuesto a la riqueza.

“Durante la primera vuelta se dedicó a decir que el impuesto al gran patrimonio no era un tema importante. Eso nos parece un eje nodal para aumentar el gasto público, mejorar y sacar adelante los programas sociales. En el plan económico tiene que haber un consenso para evaluar un apoyo al señor Castillo de manera expresa”, comentó en referido medio.

Recordemos que Sigrid Bazán logró convertirse en la congresista más votada del partido ‘Juntos por el Perú', según los resultados oficiales de la ONPE tras llevarse a cabo las Elecciones Generales 2021, donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta.

