Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, participó en la audiencia virtual de prisión preventiva en su contra, pese a que actualmente pesa sobre él una orden de detención preliminar, en el marco de las investigaciones que se siguen por el caso Puente Tarata.

En su participación, Vásquez Castillo negó que haya recibido beneficios. Dijo que fue a Palacio, pero a la residencia y que no conoce a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Mi visita [a Palacio de Gobierno] fue solo para temas familiares, mi visita y la de mi primo Gian Marco [Castillo] ha sido a la residencia, ese es el hogar del presidente, el hecho de coincidir con otra persona no es una prueba justa para que me involucren, agradezco la oportunidad que me dan para hablar, le pido al juez que sea consciente y justo, que decida en base a la verdad y no en base a dichos, acá se viene mediatizando el tema, no se puede dejar influenciar por el periodismo”, aseveró durante la audiencia.

Además, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien también está siendo buscado por las autoridades, intentó hacer un pronunciamiento en la audiencia pero su conexión no permitió que se le oiga de manera nítida.

El Ministerio Público pide contra Vásquez, Pacheco y los demás investigados una medida de 36 meses de prisión preventiva mientras duran las pesquisas. Sobre estas personas también pesa una orden de detención preliminar por diez días.

El domingo, en Punto Final, Pacheco afirmó desde la clandestinidad que recibe propuestas ilegales y presiones para declarar ante la fiscalía. “No solamente recibo amenazas, también recibo ofertas. Hay personas que se acercan de repente a querer obligarme a hacer declaraciones”, expresó.