El vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, aseguró que no llamó a ninguno de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas en medio del inicio del proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en el Congreso de la República.

En TV Perú, consideró que le pareció “una falta de respeto” que el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, critique al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por pedir tranquilidad a la ciudadanía y las Fuerzas Armadas.

“Quiero ser enfático y dejar en claro que yo no he llamado a ninguno de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a nadie, porque entiendo y conozco perfectamente -por haber sido comandante general- que las FF.AA. deben estar alejadas de los temas políticos. Los problemas políticos se resuelven políticamente, no militarmente”, expresó.

No obstante, el legislador admitió que le envió un mensaje de texto a Chávez Cresta, pero afirmó que no “recordaba los términos”. “Yo le digo Ok porque no sabía el contexto en el que estaban hablando ellos, nada más”, acotó.

En ese sentido, Guibovich manifestó que si alguien llamó al comandante general de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo, tendrá que dar las explicaciones del caso. “No he llamado a nadie, si ha llamado alguien, lo explicará”, manifestó.

Finalmente, el parlamentario de Acción Popular subrayó que solo llamó al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, para consultarle sobre sus críticas a Merino de Lama y remarcó que “es su amigo”.

“Lo conozco y lo seguiré haciendo, considero que es mi amigo, pero nada más de ello. Yo no he llamado a nadie, que quede claro por favor. Yo respondo por lo que yo hago”, sentenció Guibovich, un militar en situación de retiro.

Como se recuerda, el portal IDL-Reporteros afirmó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra, incluso antes de que se admitiera a trámite la moción en el pleno.

Según detalló, las llamadas se produjeron el último jueves 10 y fue el edecán del presidente del Congreso quien intentó comunicarse telefónicamente con Astudillo y el comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán. Ambos informaron lo ocurrido al ministro Chávez Cresta.