A pocas semanas de las elecciones legislativas programadas para el 26 de enero de 2020, la actriz Vanessa Terkes contó que dos partidos políticos le propusieron que postule al Congreso.

“Sí, me vinieron a buscar un par de partidos políticos para ser congresista”, contó al programa Domingo Al Día.

¿Cuál fue la respuesta de la expareja de George Forsyth? Para mala noticia de sus fans, la artista prefiere estar alejada de la política porque no le gusta “robarle a la gente”.

“No estoy interesada en eso. Creo que ser política es ayudar a las personas, y yo, desde donde estoy, lo hago a mi manera. A mí no me gusta robarle a la gente y no le robo a nadie. No estoy diciendo que todos sean iguales”, sostuvo.

