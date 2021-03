Verónika Mendoza, candidata presidencial por Juntos por el Perú, le respondió al expresidente Ollanta Humala, actual aspirante a la Presidencia por el Partido Nacionalista Peruano, luego que este afirmara que le dictó parte del contenido de las agendas que manejaba junto a su esposa Nadine Heredia. Señaló que “está desesperado por ganar un poquito de tribuna” en el marco de las Elecciones 2021.

“La verdad que me apena que se esté llegando a este nivel de bajezas de parte de ese señor que, al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna. Él sabe perfectamente que eso no es verdad y lo saca a la luz supuestamente. [¿Se cuelga de usted?] Lo que constato es desesperación y me apena, me apena mucho”, indicó a la prensa desde Puno.

El último miércoles, Ollanta Humala arremetió contra Verónika Mendoza, excongresista por su agrupación y su actual rival política, y afirmó haberle dictado parte del contenido de las agendas que manejaba junto a la exprimera dama Nadine Heredia.

“En el caso de ella [Verónika Mendoza] trabajaba con nosotros, trabajaba con Nadine, pero también conmigo. Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado a ella. En realidad, son mis expectativas, ella inclusive la ha acompañado a Nadine en viajes y más allá de que me parece una malagradecida por la forma como se fue, causando el problema de Espinar porque ella es la autora del problema de Espinar”, aseguró en una entrevista con el programa ‘La Encerrona’.

Al respecto, Mendoza dijo sentir indignación que a ocho años del conflicto en Espinar, Humala “siga negando” la existencia de contaminación y la ayuda que necesita esa zona del país.

“A mí la verdad que me duele y me indigna, pero no por mí, por el pueblo de Espinar. No puedo creer que ocho años después de que estalló el conflicto en el que fallecieron tres campesinos espinarenses, que reclamaban por un ambiente sano y una vida sana bajo la responsabilidad de su gobierno, él hasta ahora siga diciendo que no hay contaminación, cuando hay estudios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud, una resolución del Poder Judicial que dice que hay contaminación, que se tiene que ayudar al pueblo de Espinar a que se descontamine, se tiene que cuidar su salud, el señor siga negando la realidad. ¿Cómo puede pretender ser presidente si no es capaz de ver lo que está ocurriendo en su pueblo? Indignante”, increpó.

Además, aseguró que es “absolutamente falso” que ella haya tergiversado los datos oficiales, tal como planteó el exmandatario.

“Absolutamente falso. Yo, la verdad, me sorprende, insisto, que a ocho años después, siga manteniendo la misma falacia, la misma mentira. Yo presumo que él sabe la verdad, que no está desinformado, pero que no le da vergüenza denigrar así al pueblo de Espinar que sí tiene un serio problema de contaminación que sí tiene que atender”, dijo.