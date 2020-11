El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde planteó que su partido, Acción Popular, retire la plancha presidencial para las elecciones 2021 y solo presente una lista parlamentaria.

En diálogo con América Noticias, el exparlamentario insistió en que Martín Vizcarra no podía estar un día más en la presidencia por las graves acusaciones en su contra: “Yo creo que sucedió lo que tenía que suceder. Es inevitable lo que ha pasado, el Gobierno anterior, el Señor Vizcarra era insostenible en la presidencia”.

Asimismo, García Belaúnde afirmó que en el caso Vizcarra hay incluso “más pruebas que en el caso Toledo”.

De otro lado, Víctor Andrés García Belaúnde manifestó que tal como en el año 2021, Acción Popular no debería presentar candidato a la presidencia sino solo al Parlamento:

“Lo que he planteado ayer y lo digo ahora (...) que esto es un poco algo de experiencia que tiene el partido en la transición del año 2001, por lo tanto me parece que Acción Popular debería evaluar la posibilidad de retirar su plancha presidencial para no participar en este proceso electoral, para darle absoluta libertad y auspiciar y promover la transparencia del Gobierno que preside precisamente un miembro del partido”, explicó.

Además, el excongresista aclaró que no asumirá ningún cargo en el Gobierno del nuevo presidente, Manuel Merino de Lama: “Solo me han invitado a la juramentación, nada más, es la única invitación que he aceptado”.

